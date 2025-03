OL. Amende de 10 000€ à la suite du match face au PSG

L’OL paie les écarts de certains de ses supporters. – @Sportune

L’Olympique Lyonnais vient d’écoper d’une amende de 10 000 euros suite aux incidents survenus lors de la réception du Paris Saint-Germain le 23 février dernier. La Commission de Discipline de la LFP, réunie ce mercredi 12 mars, a sanctionné le club rhodanien pour « usage massif d’engins pyrotechniques et expressions orales et visuelles constatées » dans les tribunes du Groupama Stadium.

L’OL également sanctionné à la suite de la visite de Brest

Au-delà de cette sanction financière, la commission a également prononcé la fermeture partielle avec sursis de la tribune Nord pour un match. Cette décision intervient dans un contexte tendu pour le club lyonnais, puisque cette même tribune Nord sera déjà fermée pour un match ferme suite aux incidents similaires survenus lors de la rencontre contre le Stade Brestois du 2 mars.

Sur le plan sportif, l’OL devra composer avec l’absence de Saël Kumbedi, suspendu pour un match ferme après avoir reçu un troisième avertissement. Cette suspension prendra effet à partir du mardi 18 mars.

La commission a également prononcé d'autres sanctions disciplinaires concernant plusieurs joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, notamment Senny Mayulu (PSG), Boubacar Kouyaté (Montpellier), Hugo Magnetti (Brest) et Alexsandro Ribeiro (Lille), tous suspendus pour un match ferme.