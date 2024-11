PSG, LOSC, ASM, SB29. Plusieurs millions reçus ce jour de l’UEFA

L’UEFA verse ce jour les premières primes à la performance des clubs de la Ligue des champions.

C’est aujourd’hui vendredi 22 novembre que, ainsi que l’appris Sportune, l’UEFA verse aux clubs de la Ligue des champions le solde des primes gagnées par chacun depuis le début de la phase de groupes. Cela, venant notamment compléter le premier virement du mois dernier, notamment lié à la prime commune à toutes les équipes qualifiées. Elle est de 18,62 millions, mais les équipes n’en ont reçu que 17,87 millions d’euros. Les 750 000 euros restants leur seront versés au terme de la compétition.

Plus de 20 millions au cumul versés à Brest, Monaco, LOSC et PSG

Cette fois, c’est le compte correspondant aux résultats des quatre premières rencontres de la nouvelle formule à poule unique. Soit, 2,1 millions d’euros payés par victoire et 0,7 millions l’équivalent d’un match nul. Invaincus, l’AS Monaco et le Stade Brestois (3 victoires et un match nul), vont chacun recevoir sept millions d’euros de l’organisateur du format. Avec deux victoires et un nul, le LOSC perçoit 4,9 millions d’euros, tandis que le PSG, fort d’une victoire et d’un nul, cumule 2,8 millions d’euros.

Un nouveau prize money de 2,467 milliards pour la Ligue des champions

A compter de cette saison, l’UEFA a augmenté de 32 à 36, le nombre de clubs participants à la Ligue des champions. A cette occasion elle a repensé le format du tournoi, sur la base non plus de huit groupes de quatre, mais d’une poule unique et des équipes qui disputeront en suivant la phase éliminatoire, selon leur classement. Cette nouvelle mouture s’accompagne d’une hausse du prize money. Au total, les équipes qualifiées se partagent désormais un pot de 2,467 milliards d’euros, contre 2,032 milliards la saison dernière.