Détail des nouvelles primes de la prochaine Ligue des champions 2024-25

L’UEFA revoit son format et ses primes en Ligue des champions.

Alors que la phase à élimination directe de la Ligue des champions 2023-2024 s’apprête à débuter, la nouvelle formule de la compétition, qui entrera en vigueur la saison prochaine, se précise. L’UEFA a dévoilé les détails du nouveau système de répartition des primes, qui promet une augmentation significative des revenus pour les participants.

La Ligue des champions 2024-2025 passera à 36 équipes

La nouvelle version du tournoi comptera 36 équipes au lieu de 32, et disputera une phase de groupes unique. Cette nouvelle formule se traduira par une augmentation de 20% des revenus globaux, atteignant 2,47 milliards d’euros sur le triennium 2024-2027, selon les détails révélés par la Gazzetta dello Sport. Le système de distribution des primes sera rééquilibré pour mettre davantage l’accent sur la participation (25-27,5%) et les résultats (30-37,5%) en phase de groupes. La part des revenus liés au « market pool » et aux coefficients historiques, les deux devant fusionner, sera réduite de 45% à 35%.

Des primes partout augmenté sauf en phase de groupes

Chaque équipe participant à la phase de groupes recevra 18,6 millions d’euros, contre 15,64 millions d’euros actuellement. Les primes de victoire et de match nul seront légèrement réduites, passant respectivement à 2,1 millions d’euros et 700 000 euros. Mais il y aura plus de matchs à disputer. Les huit premiers de la phase de groupes, qui se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, percevront un bonus de 2 millions d’euros chacun. Le vainqueur de la finale empochera 6,5 millions d’euros, contre 4,5 millions d’euros actuellement.

Jusqu’à 96,2 M€ max de primes et bonus de participation

En cumulant les primes de performance et le bonus de participation le champion de la Ligue des champions 2024-2025 pourra recevoir un montant maximum de 96,2 millions d’euros. Et plus encore avec le « market pool » et le coefficient historique qui seront fusionnés en un seul concept, en fonction de la position de chaque club dans son pays et de ses résultats des cinq dernières années en compétitions continentales.

Le détail des primes de la Ligue des champions 2024-2025

Primes de participation (total de 670 M€)

18,6 million d’euros

Montants fixes (950 M€)

Victoire en phase groupes = 2,1 M€

Match nul = 0,7 M€

Deuxième de groupe = 1 M€

Vainqueur de groupe = 2 M€

Huitième de finale = 11 M€

Quart de finale = 12,5 M€

Demi-finale = 15 M€

Finalistes = 18,5 M€

Vainqueur = 6,5 M€

Classement au coefficient + parts de marché (850 M€)