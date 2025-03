ASSE – PSG. Prédictions du match selon les bookmakers

Choc des extrêmes entre l’ASSE et le PSG, ce samedi en soirée.

À quelques heures du choc entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Sint-Germain, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, les bookmakers ont rendu leur verdict. Et sans grande surprise, le leader parisien part avec les faveurs des pronostics face à des Stéphanois en difficulté, actuellement 17e du championnat.

Les cotes parlent d’elles-mêmes : une victoire parisienne est évaluée à 1,16 contre 13,80 pour un succès stéphanois. Le match nul est coté à 8,50. Ces chiffres traduisent une probabilité implicite de près de 90% pour une victoire du PSG, quand les chances de l’ASSE plafonnent à seulement 1%.

Dans ce contexte, la soirée pourrait être historique pour les hommes de Luis Enrique. En cas de victoire à Geoffroy-Guichard, couplée à une défaite de l’Olympique de Marseille au Stade de Reims et un match nul entre l’AS Monaco et l’OGC Nice, le PSG serait sacré champion de France dès ce soir, un scénario qui ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre.

Un match animé et avec des buts entre l’ASSE et le PSG ?

Du côté des scores exacts, les opérateurs de paris sportifs anticipent un match maîtrisé par les Parisiens. Les résultats les plus probables selon eux : un 0-2 (cote à 8,70), suivi d’un 1-2 (9,80) et d’un 0-1 (14,20). Pour les plus optimistes supporters stéphanois, un match nul 1-1 est coté à 16,50, tandis qu’une victoire 1-0 des Verts atteint 55,00.

Sur le front offensif, les bookmakers misent massivement sur les attaquants parisiens. Ousmane Dembélé apparaît comme le buteur le plus probable (cote à 1,58), suivi de près par Gonçalo Ramos (1,75) et Bradley Barcola (1,83). Côté stéphanois, le trio offensif composé de Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye (tous deux à 4,60) et Ibrahim Sissoko (4,70) représente la principale menace, mais avec des cotes bien plus élevées, reflétant la difficulté attendue pour percer la défense parisienne.

Les parieurs anticipent également Dembélé comme le joueur le plus décisif de la rencontre, avec une cote de 1,25 pour marquer ou délivrer une passe décisive. Sur le papier, tout semble réuni pour une soirée parisienne dans le Forez. Mais le football réserve parfois des surprises que même les algorithmes les plus sophistiqués ne peuvent prévoir…