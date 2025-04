Victor Osimhen. Son masque d’or et de diamants à 330 000$

Réplique très bling-bling du masque de Victor Osimhen.

Le masque de protection que porte Victor Osimhen depuis sa grave blessure au visage en 2021 est devenu bien plus qu’un simple équipement médical. L’attaquant nigérian du Galatasaray (prêté par Naples) vient de recevoir une version luxueuse de cet accessoire devenu emblématique : un pendentif en diamants estimé à 330 000 dollars.

Cette pièce d’exception a été réalisée par Bennydajeweller, joaillier américain de renom qui compte parmi ses clients des stars de la musique comme Davido et Burna Boy. Le bijoutier a remis sa creation personnelle à l’international nigérian à son retour des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, où il a brillé avec trois buts en deux rencontres contre le Rwanda et le Zimbabwe.

Victor Osimhen a la parfaite réplique de son masque chirurgical

« Bravo à Benny pour avoir parfaitement reproduit mon masque facial avec de vrais diamants », a déclaré Osimhen, visiblement ravi de cette attention. Le joueur de 26 ans, qui porte un masque de protection depuis novembre 2021 après une fracture orbitale subie lors d’un match entre Naples et l’Inter Milan, a partagé des images du pendentif sur ses réseaux sociaux, suscitant un véritable engouement.

Cette blessure, qui avait nécessité plusieurs interventions chirurgicales avec la pose de six plaques et dix-huit vis pour réparer les dommages faciaux, n’a pas empêché l’ancien attaquant de Lille de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Adapté à cette contrainte, il est même devenu l’un des buteurs les plus prolifiques du football mondial ces dernières années.

Ce masque en or et diamants symbolise la résilience d’un joueur qui, malgré les obstacles, continue d’afficher de grandes ambitions. Actuellement en prêt à Galatasaray après des tensions avec son club de Naples, Victor Osimhen espère notamment participer à la Coupe du Monde 2026 avec les Super Eagles, bien que la récente contre-performance contre le Zimbabwe (match nul 1-1) ait généré quelques tensions au sein de l’équipe nigériane.