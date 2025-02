OM : Ce que le transfert de Lemina à Galatasaray doit rapporter à l'OM

Mario Lemina retourne en Turquie.

Mario Lemina retourne en Turquie. Presque cinq après avoir porté le maillot du Galatasaray le temps d’une saison passée en prêt, le milieu de terrain de 31 ans revient au club d’Isntabul, cette fois dans le cadre d’un transfert sec, assorti d’un contrat signé sur une saison et demi plus une en option, et contre une indemnité de transfert payée à Wolverhampton.

Lemina a fréquenté une saison l’Olympique de Marseille

Elle est donnée à 2,5 millions d’euros sur laquelle il doit en revenir une part aux clubs qui ont formé l’international gabonais né à Libreville, entre ses 12 et 23 ans. L’Olympique de Marseille que Mario Lemina a fréquenté pendant une saison à ses 21 ans en fait donc partie. La part est naturellement faible pour le club phocéen, qui pourra aspirer à recevoir l’équivalent de 12 500 euros au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA.

La plus grosse part doit revenir au FC Lorient

C’est le FC Lorient en Ligue 2, qui percevra la part la plus grosse, puisque Mario Lemina y a passé entre les murs du centre des Merlus, l’essentiel de sa formation. L’équipe bretonne peut ainsi espérer recevoir 87 500 euros, sur une opération à 2,5 millions d’euros au total.