FC Nantes. Les salaires des Canaris cette saison 2024-2025

Alban Lafont est le joueur le mieux payé du FC Nantes mais il ne joue plus depuis plusieurs semaines.

Le FC Nantes est à l’image des « prolétaires » de la Ligue 1, c’est-à-dire des clubs désormais forcés de repenser et revoir leur modèle économique, fait de contraintes et d’opportunités.

En raison principalement de la chute des droits télévisuels, la stratégie a ainsi évolué : réduire les coûts sans sacrifier totalement l’ambition sportive. Le salaire moyen mensuel brut de l’effectif tel qu’estimé par le journal L’Equipe, s’établit désormais autour de 80 000 euros.

Ce besoin de réduire les dépenses créé des paradoxes. Au FC Nantes, les gardiens de but le symbolise, entre Alban Lafont qui ne joue plus, mais demeure le joueur le mieux payé du collectif d’Antoine Kombouaré et Anthony Lopes arrivé cet hiver pour lui succéder, non sans réduire considérablement en passant ses émoluments précédemment gagnés sous le maillot de l’Olympique Lyonnais (350 000 €/mois).

Le FC Nantes flirte avec la correctionnelle sportive et financière

Régulièrement poussé dans ses retranchements sportifs ces dernières saisons, le FC Nantes ne doit l’équilibre de ses comptes sociaux qu’à ses ressources sur le marché des transferts, entre cession de joueurs et indemnités reçues sur la formation. Mais à trop passer proche de la correctionnelle, qu’elle soit par les résultats obtenus sur le rectangle vert ou la capacité à générer des revenus suffisants, il y a risque de tomber de haut. Le Montpellier HSC, pour un club qui lui ressemble à bien des égards en fait cette saison le douloureux apprentissage.

Les salaires des joueurs du FC Nantes cette saison 2024-2025

Alban Lafont = 150 000 €/mois

Moses Simon = 120 000 €/mois

Mostafa Mohamed = 120 000 €/mois

Douglas Augusto = 120 000 €/mois

Jean-Charles Castelletto = 100 000 €/mois

Nciolas Pallois = 100 000 €/mois

Florent Mollet = 100 000 €/mois

Tino Kadewere = 100 000 €/mois

Pedro Chirivella = 100 000 €/mois

Anthony Lopes = 100 000 €/mois

Matthis Abline = 70 000 €/mois

Johann Lepenant = 50 000 €/mois

Sorba Thomas = 50 000 €/mois

Meschack Elia = 50 000 €/mois

Francis Coquelin = 30 000 €/mois

Saïdou Sow = 30 000 €/mois