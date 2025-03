LOSC n°1, les 10 plus gros bénéfices du foot français en 2024

Le LOSC a généré près de 17 M€ net de bénéfices en 2024. Une référence dans le football français.

Après avoir observé les plus mauvais élèves de la classe, c’est-à-dire ceux qui cumulent le plus de pertes, voilà celui des bons éléments qui ont réalisé les Les plus gros bénéfices des clubs du foot français en 2024. Avec une mention toute spéciale à Angers SCO qui a non seulement réussi le tour de force de retrouver l’élite un an seulement après l’avoir quitté, tout en bouclant l’exercice avec un solde positif. Il est le seul des trois promus à pareille performance.

La palme revient sinon au LOSC Lille devenu une référence en la matière après avoir été le contraire, sous la précédente gouvernance. Preuve que rien n’est figé dans le marbre, surtout pour les plus grosses équipes qui ont le bénéfice d’une base de fans précieuse pour générer des revenus plus conséquents.

Les 10 clubs les plus bénéficiaires cumulent un peu plus de 50 M€

Signe d’une fragilité croissante du football français, il y a moins de clubs bénéficiaires que l’inverse et la plupart de ceux qui le sont parviennent tout juste à équilibrer les comptes. Ils ne sont que quatre entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à véritablement s’illustrer en la matière : le LOSC Lille et Angers SCO donc, accompagnés du RC Lens grâce à la Ligue des champions et du Toulouse FC. Tous sont à plus de 7 millions net de bénéfices au bilan de la saison 2023-2024, d’après les chiffres communiqués ce mardi par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Les dix clubs les plus bénéficiaires au 30 juin 2024 cumulent 50,204 de gains soit une moyenne par club proche de 5 millions d’euros. A l’inverse, les 10 plus gros déficits pèsent 281,131 millions d’euros. Le football est tout sauf une entreprise rentable. Sauf à la revente des équipes.

Les plus gros bénéfices des clubs du foot français en 2024

LOSC Lille = 16,891 M€

Angers SCO = 11,889 M€

RC Lens = 7,587 M€

Toulouse FC = 7,077 M€

Clermont Foot = 3,574 M€

Stade Brestois = 1,646 M€

FC Lorient = 1,098 M€

Stade de Reims = 0,669 M€

AC Ajaccio = 0,339 M€

FC Nantes = 0,103 M€