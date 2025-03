OM, PSG, FCGB, OL. Les plus gros déficits des clubs du foot français en 2024

Le PSG est le club français qui accuse les plus grosses pertes en 2024, mais c’est surtout la situation des Girondins de Bordeaux qui alerte.

Trois pensionnaires de la Ligue 2 et potentiellement cinq en élargissant à douze avec le SM Caen à -8,475 millions et VAFC à -7,487 millions qui pointent dans les sommets du classement des clubs les plus déficitaires du football français sur la saison dernière, c’est peut-être inédit dans l’histoire du ballon rond professionnel dans l’Hexagone.

Les Girondins de Bordeaux seulement devancés du PSG

Cela en dit long sur les difficultés que traversent tous les acteurs, dont certains ont véritablement du mal à se relever. D’ailleurs, les Girondins de Bordeaux ne l’ont pas, avec plus de 55 millions d’euros net de pertes cumulées au bilan du 30 juin 2024, ils ont été forcé à la banqueroute et la relégation sportive en National 2. Hormis le Paris SG, qui peut se l’autoriser si l’on puit dire ainsi, grâce à son actionnariat d’état, aucun autre club n’a été aussi déficitaire.

De sombres perspectives pour le foot professionnel français

Les dix clubs listés ci-dessous totalisent 281,131 millions d’euros de pertes sèches après impôts, sur la seule saison 2023-2024 dernière. Cela équivaut à une moyenne d’un peu plus de 28 millions d’euros, légèrement supérieure aux résultats de l’OGC Nice ou de l’Olympique Lyonnais.

A part pour les équipes qui décrocheront une qualification dans une des compétitions européennes nouvelles formules, que l’UEFA vient d’augmenter sur les primes, les perspectives sont sinon pour tous les autres, au mieux inquiétantes au pire sombres, alors que la négociation des droits de la TV pour la période 2024-2025 a été revue à la baisse sur les objectifs de départ et que les clubs ont désormais à partager une partie avec le fonds d’investissement CVC.

Et comme le sponsoring est globalement aussi en déclin, conséquence d’un contexte économique et géopolitique fragile, il n’existe beaucoup de leviers d’augmentation des recettes. Sauf à attirer encore plus de monde dans les stades en élevant les prix de la billetterie. Ou en faisant des miracles sur le marché des transferts, à l’exemple de ce qu’a fait le RC Lens avec Abdukodir Khusanov (recruté 100 000 euros puis cédé à 40 millions d’euros à Manchester City).

Les plus gros déficits des clubs du foot français en 2024

Paris SG = -60,340 M€

Girondins de Bordeaux = -55,396 M€

Olympique de Marseille = -39,084 M€

OGC Nice = -26,707 M€

Olympique Lyonnais = -25,737 M€

AS Monaco = -17,961 M€

RC Strasbourg = -14,225 M€

Paris FC = -14,104 M€

AJ Auxerre = -13,955 M€

Le Havre AC = -13,622 M€