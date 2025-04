PSG. Le PSG et Nike dévoilent une nouvelle Air Max Plus

La dernière collab’ de Nike avec le PSG.

La collaboration entre le Paris Saint-Germain et Nike s’enrichit d’un nouveau chapitre avec la présentation d’une édition inédite de l’iconique Air Max Plus. Pour cette nouvelle création, le duo opère un virage radical en s’éloignant des couleurs traditionnelles du club de la capitale.

Rompant avec les habituels rouge et bleu qui caractérisent l’identité visuelle parisienne, cette Air Max Plus adopte une esthétique résolument sombre. Le modèle se pare d’un camaïeu associant noir profond, gris anthracite et une nuance plus claire baptisée « particle grey », conférant à l’ensemble une allure urbaine et contemporaine.

Un noir plus sombre qui rompt avec les couleurs du PSG

La silhouette conserve néanmoins tous les éléments qui ont fait son succès depuis sa création en 1998, notamment son mesh et ses caractéristiques nervures. L’élément distinctif majeur réside dans l’inscription « PARIS » affichée en caractères imposants sur les flancs de la chaussure, signature visuelle puissante qui ancre définitivement le modèle dans l’identité parisienne.

Côté détails, le logo du PSG orne la languette, tandis que les semelles intérieures personnalisées aux couleurs du club parachèvent cette collaboration entre la marque américaine et le club français. Cette nouvelle déclinaison de l’Air Max Plus s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Nike et le PSG,. Elle sera disponible à partir de l’été 2025 sur la plateforme digitale de Nike et chez certains revendeurs sélectionnés, dans un packaging premium spécialement conçu pour l’occasion.