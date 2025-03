FC Nantes. TV, billetterie, sponsors... Détails d'une saison 2024 à 103 000€ de bénéfices [OFFICIEL]

Entre cessions sèches de joueurs et bénéfices du mécanisme de solidarité, le FC Nantes a réussi à équilibrer les comptes au bilan de sa saison 2024.

Comme nous le révélions en exclusivité sur Sportune au mois de février, le FC Nantes a terminé sa saison 2023-2024 à l’équilibre quasi parfait, avec un léger bénéfice de 103 000 euros. Confirmation est communiqué ce jour par la publication officielle des chiffres comptables du club de la Loire, par la Direction nationale de contrôle et de gestion.

Ce résultat, le FC Nantes le doit clairement à son activité sur le marché des transferts entre la cession de joueurs et les gains obtenus du mécanisme de solidarité de la FIFA, en particulier sur le recrutement de Randal Kolo-Muani au Paris SG. Sans quoi, les Canaris auraient été déficitaires en raison de charges de l’exploitation qui sont trente millions supérieures au produit (94,570 M€ contre 64,419 M€).

Les dépenses, elles sont principalement le fait de la masse salariale qui s’élève à 56,531 millions d’euros en 2024, avec les charges incluses. Elle est 11% supérieure sur la saison précédente.

Le FC Nantes est à l’équilibre grâce au mercato

Au niveau du chiffre d’affaires, il est en baisse de 20% à 64,419 millions d’euros et s’explique par la Ligue Europa que disputait le collectif nantais en 2022-2023, à la faveur de la victoire en Coupe de France, une saison plus tôt. Presque toutes les lignes des revenus ont baissé sur un an : les droits de la TV à 21,233 millions d’euros (-31%), le sponsoring à 9,759 millions (-12%) et la billetterie à 11,067 millions (-34%). Seuls les autres produits se stabilisent à 22,360 millions en 2024 (+2%).

Enfin le mercato évoqué plus haut, il permet d’équilibrer les comptes grâce à un bénéfice de 31,682 millions d’euros sur l’ensemble des opérations de la saison dernière.