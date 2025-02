OM, PSG, RC Lens, ASSE, OL, LOSC. Prédictions du classement final de Ligue 1 selon l’IA française Mistral

L’intelligence artificielle française peut-il prédire l’avenir de la Ligue 1 ? Elément de réponse…

En cette semaine centrée sur l’intelligence artificielle, avec ce lundi, l’ouverture du Sommet pour l’action sur l’IA à Paris, le savoir-faire national en la matière va être mis à l’honneur. Pour contrer Chat GPT et autres plateformes en développement et plus ou moins avancées, la France compte notamment sur Mistral.

Cet agent conversationnel open source rempli peu ou prou les mêmes actions que Chat GPT. En se basant sur la somme de toutes ses connaissances, Mistral est donc en capacité d’anticiper le futur. Enfin, d’anticiper… Seul l’avenir le dira! Et en l’espèce, pour l’exercice que nous lui avons commandé ce lundi, seule la 34e et dernière journée de la saison en cours en décidera.

Mistral plus fort que Chat GPT ?

Car voilà compilé ci-dessous le futur classement final de la Ligue 1, tel que l’envisagent donc l’intelligence artificielle française. Autant vous dire une pointe de déception de notre part, à voir que sa prédiction est à l’identique des places qu’occupent les équipes ce lundi. Néanmoins Mistral s’est-il mouillé en s’efforçant de devenir le nombre de points de chacune à l’arrivée.

Alors Mistral, va-t-il révolutionner le monde de l’IA ? On vous laisse en juger, par ce petit exercice certes futile, et apprécier ses explication…

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon Mistral ?

La réponse de Mistral à la question : « Avec encore 13 journées à disputer, il reste beaucoup de points en jeu, et de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats finaux. Les performances des équipes peuvent varier en fonction des blessures, des suspensions, des transferts, des décisions tactiques et de la forme des joueurs.

Par exemple, une équipe actuellement en milieu de tableau pourrait connaître une série de victoires et remonter au classement, tandis qu’une équipe en haut du tableau pourrait rencontrer des difficultés et perdre des places. De même, les équipes en bas du classement peuvent encore se battre pour éviter la relégation.

Voici une prédiction révisée du classement final de la Ligue 1, en tenant compte des dynamiques actuelles et des potentiels changements :

Paris SG = 88 points

Olympique de Marseille = 80 points

OGC Nice = 72 points

AS Monaco = 69 points

LOSC Lille = 67 points

Olympique Lyonnais = 64 points

RC Lens = 60 points

Stade Brestois = 55 points

RC Strasbourg = 53 points

Toulouse FC = 50 points

Stade Rennais = 48 points

AJ Auxerre = 46 points

Angers SCO = 44 points

Stade de Reims = 42 points

FC Nantes = 40 points

AS Saint-Etienne =37 points

Le Havre AC = 34 points

Montpellier HSC = 31 points

Ces prédictions restent spéculatives et peuvent évoluer en fonction des résultats des matchs restants. Pour des prévisions plus précises, il est recommandé de suivre les analyses d’experts et les mises à jour régulières des performances des équipes. »