Harry Kane se lance dans le business des hospitalités

Harry Kane élargit le portefeuille de ses activités extra-football.

L’attaquant star de l’équipe d’Angleterre et du Bayern Munich diversifie ses activités en dehors des terrains. Harry Kane vient d’annoncer via sa société, The Harry Kane Company, un nouveau partenariat entrepreneurial avec Seat Unique, plateforme spécialisée dans les billets premium et les offres d’hospitalité pour les grands événements.

Ce rapprochement stratégique s’inscrit dans la volonté du buteur anglais de s’investir dans le secteur des expériences VIP liées au sport, à la musique et au divertissement. Selon le communiqué publié par sa société, Kane souhaite « soutenir la mission de Seat Unique d’offrir aux fans un accès officiel à des expériences en direct encore plus inoubliables ».

Un portefeuille d’activités qui s’étoffe

Fort de sa double perspective de joueur et de spectateur, le capitaine des Three Lions met en avant sa sensibilité particulière pour « le pouvoir des événements en direct » et « ces moments qui peuvent être spéciaux ». Une vision qui résonne avec le positionnement de Seat Unique, présentée comme « la destination numéro un pour les billets haut de gamme et l’hospitalité ».

Ce nouveau business s’ajoute au portefeuille d’activités déjà varié du footballeur, qui semble préparer méthodiquement sa reconversion. Si les détails précis de cette collaboration n’ont pas encore été dévoilés, le communiqué promet de prochaines annonces concernant les « possibilités qu’offre ce partenariat ».

À 31 ans, alors qu’il continue de briller sur les terrains européens, Harry Kane multiplie ainsi les initiatives entrepreneuriales, suivant l’exemple de nombreuses stars du football qui ont su capitaliser sur leur notoriété pour développer des activités lucratives parallèles à leur carrière sportive.