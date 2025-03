Le RC Strasbourg investit un nouveau réseau social

Le RC Strasbourg débarque sur WhatsApp.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace poursuit sa stratégie d’expansion digitale en intégrant désormais WhatsApp à son arsenal de communication. Cette nouvelle plateforme vient compléter un écosystème numérique déjà florissant, alors que le club alsacien franchit la barre des 1,6 millions d’abonnés cumulés sur l’ensemble de ses réseaux sociaux en février 2025.

Cette incursion sur WhatsApp s’inscrit dans une logique de proximité avec les supporters, proposant des contenus exclusifs et immersifs dévoilant les coulisses du quotidien des Bleu et Blanc. Un choix qui mise sur la dimension familiale et conviviale de cette application de messagerie, utilisée quotidiennement par des millions de Français pour leurs échanges personnels.

Le RC Strasbourg progresse à grande vitesse sur les réseaux sociaux

Cette initiative s’appuie sur des performances digitales remarquables depuis le début de l’année. Sur TikTok, le Racing a dépassé les 700 000 abonnés avec un gain substantiel de 124 000 nouveaux followers en seulement deux mois. La plateforme a également généré 1,8 million d’interactions, démontrant l’efficacité du club à créer du contenu viral.

Du côté d’Instagram, le RCSA compte désormais 300 000 abonnés et affiche une visibilité remarquable avec plus de 35 millions d’impressions depuis janvier. Ces chiffres placent le club strasbourgeois parmi les entités sportives françaises les plus dynamiques sur la scène digitale.

Cette stratégie numérique ambitieuse permet au Racing de renforcer sa marque bien au-delà de l’Alsace tout en consolidant ses liens avec une communauté de supporters de plus en plus connectée. L’arrivée sur WhatsApp marque une nouvelle étape dans cette conquête digitale qui semble promise à un bel avenir.