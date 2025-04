Lewis Hamilton dope le business de Puma

L’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari génère déjà des retombées économiques considérables pour la marque Puma, partenaire vestimentaire officiel de la Scuderia. Selon une étude récente de SportBusiness, les ventes de produits dérivés Ferrari ont été multipliées par huit au cours des premiers mois de 2025 par rapport à la même période l’année précédente.

Cette hausse spectaculaire coïncide avec l’intégration du septuple champion du monde britannique au sein de l’écurie italienne, officialisée le 22 janvier dernier lors de sa première visite à l’usine de Maranello. L’impact commercial de Hamilton se révèle si important que les redevances de licence reversées à Ferrari couvriraient une part significative de son salaire annuel, estimé à plus de 50 millions d’euros.

Au-delà de l’aspect financier, la présence d’Hamilton apporte également une visibilité médiatique sans précédent. Le pilote britannique domine largement le classement des profils les plus suivis sur les réseaux sociaux, avec 39,3 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 8,5 millions sur X (anciennement Twitter).

Ce succès commercial renforce le partenariat entre Ferrari et Puma, une collaboration qui s’est déjà révélée fructueuse ces dernières années avec le lancement de nombreuses collections ayant conquis de nouveaux marchés tout en fidélisant les supporters historiques de la Scuderia.

Since Lewis Hamilton’s arrival at Ferrari, Puma has seen an eightfold increase in sales of its Ferrari-branded merchandise. pic.twitter.com/vl3xX9ToBQ

— SportBusiness (@SportBusiness) March 28, 2025