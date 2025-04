PSG. Comment les sponsors du PSG saluent ce nouveau sacre en Ligue 1 ?

Le foot est un sport collectif, quand une équipe gagne elle n’est jamais seule. Le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison 2024-2025 est le treizième dans l’histoire du club en championnat de France est celui de tout un groupe avec un grand G, des joueurs, aux employés du club, en passant par les supporters et tous les partenaires extérieurs. Dont les commanditaires.

Ce week-end est aussi un peu le leur, il leur offre l’occasion de communiquer à s’associant à un événement du football national. Toutes les marques qui sponsorisent le PSG ne l’ont pas fait, mais beaucoup en ont profité et chacune à sa manière, son espace, digital ou print, son réseau social…

Du côté des marques les plus majeures visibles sur le maillot, nous n’avons pas trouvé de communication signée de l’équipementier Nike (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu). Qatar Airways pour la plus en vue à l’avant du maillot s’est fendue d’un clip diffusé sur ses espaces digitaux, notamment le réseau social X. Sur Instagram, Snipes, qui a l’espace à l’arrière de la tunique, reprend à son compte un post du PSG qui l’associe directement à la joie collective des joueurs.

Partenaire actuellement au centre de controverses, Visit Rwanda s’est limité à repartager la story d’une ancienne candidate au concours Miss France 2019, que le sponsor a invité pour suivre la rencontre au Parc des Princes.

Autrement, l’opérateur Parions Sport salue le 13e sacre dans l’histoire du club parisien, Socios.com insiste plutôt sur le quatre à la suite, tandis que Hisense souligne la fierté pour la marque d’être un partenaire du club.

🎉🏅 Another year, another title! @PSG_inside, you’ve done it again! Your unwavering commitment to excellence has earned you the French Championship crown. We’re proud to stand with you as you celebrate this incredible achievement. 🌟🏆 #PSG #Hisense #OwnTheMoment pic.twitter.com/z4gd1rE9fH

— Hisense (@HisenseGlobal) April 6, 2025