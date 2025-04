Le FC Nantes cherche de nouveaux sponsors pour son maillot

Le FC Nantes espère de nouveaux partenaires commerciaux sur le maillot.

Le FC Nantes prospecte pour de nouveaux partenaires commerciaux, à floquer sur le maillot des joueurs du collectif professionnel. Et il passe pour cela par les réseaux sociaux, une approche singulière mais qui fait sens, de la part d’un club qui rappelle son riche passé sportif, ses huit titres de champion de France et le capital sympathie des fans à son égard.

Dans un contexte économique où les clubs français cherchent à diversifier leurs sources de revenus, les Canaris mettent en avant leurs atouts commerciaux significatifs : une communauté digitale de plus de 2,8 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et une base de supporters reconnue comme l’une des plus fidèles et passionnées de l’Hexagone.

Un large éventail de propositions commerciales

Le club nantais, fondé en 1943, propose un éventail de formules adaptables aux besoins des annonceurs potentiels : visibilité sur les équipements sportifs, présence dans l’enceinte de la Beaujoire, prestations d’hospitalité les jours de match, ou encore opérations promotionnelles impliquant les joueurs de l’effectif professionnel.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de développement des ressources commerciales du FC Nantes.