PSG, Bayern, MLS... Où va jouer Kevin de Bruyne selon les bookmakers ?

Le futur de Kevin De Bruyne va s’écrire ailleurs qu’à Manchester City.

L’annonce du départ de Kevin De Bruyne de Manchester City à la fin de la saison 2024-2025 a immédiatement déclenché une vague de spéculations sur sa future destination. Le milieu de terrain belge, qui aura 34 ans lors de son départ, a confirmé vendredi dans une lettre émouvante aux supporters qu’il quittera les Skyblues après une décennie couronnée de succès, avec notamment six titres de Premier League et une Ligue des Champions.

La MLS et l’Arabie Saoudite en pole

Selon les cotes proposées par les bookmakers anglais, la Major League Soccer américaine apparaît comme la destination la plus probable pour le virtuose belge, avec une cote de 9/10. Cette option avait déjà été évoquée par The Athletic l’été dernier, mentionnant un « intérêt mutuel » entre De Bruyne et San Diego FC, le joueur préférant alors cette destination à l’Arabie Saoudite.

L’option saoudienne reste néanmoins solidement ancrée en deuxième position des pronostics, avec une cote de 7/4. D’après Foot Mercato, De Bruyne aurait même entamé des discussions avec Neom SC, club de deuxième division saoudienne qui compte dans ses rangs le joueur prêté par l’Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma, et qui semble en bonne voie pour accéder à l’élite.

Le PSG ou le Bayern parmi les outsiders

Plusieurs grands clubs européens figurent également parmi les destinations potentielles évoquées par les bookmakers, comme le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, bien que les cotes soient nettement moins favorables pour ces options. Des clubs sud-américains et turcs seraient également sur les rangs, River Plate, Fenerbahçe et Galatasaray ayant manifesté leur intérêt selon certaines sources.

À 33 ans et après avoir « tout gagné » comme il l’a lui-même souligné dans sa lettre d’adieu, De Bruyne semble désormais privilégier un nouveau défi, potentiellement loin des exigences du football européen de haut niveau.