Kylian Mbappé. Plus de 300 M€ gagnés depuis la crise de la Covid

Kylian Mbappé est l’athlète français qui cumule le plus de revenus depuis les années Covid.

En 2020, « le monde il a changé », pour reformuler une punchline qui l’a rendu célèbre. C’est l’époque de la crise planétaire de la Covid, qui bouleversera pendant plus de douze mois toute la surface du globe et le monde de l’économie. Kylian Mbappé n’avait alors que 22 ans et pas encore toute la stature qui est devenu la sienne. Même s’il comptait déjà pour un athlète majeur.

Quatre années pleines se sont écoulées depuis et sur toute cette période, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France de football a gagné plus de 300 millions d’euros, d’après les estimations cumulées du classement annuel des sportifs les mieux payés de Sportico. Très exactement, 323,9 millions de dollars (309,1 M€), à l’addition de tous les postes de sa rémunération : salaires, primes, droits d’image et autres partenaires commerciaux personnels.

Une moyenne de 77 M€ par an depuis 2020

Il est, et de loin, le sportif français qui a le plus gagné sur la période, même si Karim Benzema le devance au dernier classement publié en 2025, sur la base des revenus des douze mois de 2024. Cela équivaut à une moyenne de 77 millions d’euros sur les quatre ans écoulés, mais c’est en 2023 qu’il a le plus gagné, à la faveur de son dernier contrat signé avec le Paris Saint-Germain ; un total de 115 millions de dollars (environ 110 millions d’euros).

L’avenir appartient à Kylian Mbappé puisqu’au dernier classement publié, il était le seul dans le top 10 à avoir moins de 30 ans, il est entré en 2025 dans sa 27e année, mais il est du mois de décembre et encore plusieurs mois avant d’y penser.