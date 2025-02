Benzema juste devant Mbappé, le nouveau top 100 des sportifs les mieux payés

Avec son contrat en or massif dans le foot saoudien, Karim Benzema est l’athlète français le mieux payé.

Cristiano Ronaldo reste le roi des sportifs les mieux rémunérés au monde. À 40 ans, le Portugais conserve sa première place avec des revenus annuels estimés à 251,7 millions d’euros, dont 208 millions provenant de son contrat avec Al-Nassr et 43,5 millions de ses contrats publicitaires, selon le nouveau classement de Sportico basé sur les revenus des douze mois de l’année 2024.

Le quintette de tête illustre la valorisation croissante des athlètes vétérans. Stephen Curry (138,9M€), Tyson Fury (142,3M€), Lionel Messi (130,7M€) et LeBron James (129M€) complètent ce top 5, tous âgés de 36 à 40 ans.

Benzema est huitième, Mbappé juste derrière

Dans ce classement dominé par le basket (36 joueurs NBA) et le football américain (22 joueurs NFL), les footballeurs maintiennent leur position. Du côté des athlètes français classés, Karim Benzema (111,6 M€) est huitième, il devance Kylian Mbappé neuvième (105,8 M€), tandis que se glissent plus loin avec eux le basketteur NBA Rudy Gobert 72e à 42,3 M€.

L’Américaine Coco Gauff est la première femme du classement avec 29,4 millions d’euros. Tiger Woods, doyen à 49 ans, émarge à 60,1 millions d’euros, quand Carlos Alcaraz, benjamin à 21 ans, cumule 39,1 millions d’euros après ses victoires à Roland-Garros et Wimbledon.

Au total, ces 100 athlètes ont généré 6 milliards d’euros en 2024, en hausse de 14% sur un an. Les salaires et prize money représentent 77% de ces revenus, le reste provenant des contrats publicitaires et droits d’image.

Le top 20 des sportifs les mieux payés

Cristiano Ronaldo (Football) = 260 M$

Stephen Curry (Basketball) = 153.8 M$

Tyson Fury (Boxe) = 147 M$

Lionel Messi (Football) = 135 M$

LeBron James (Basketball) = 133.2 M$

Neymar (Football) = 133 M$

Oleksandr Usyk (Boxe) = 122 M$

Karim Benzema (Football) = 116 M$

Kylian Mbappé (Football) = 110 M$

Jon Rahm (Golf) = 105.8 M$

Scottie Scheffler (Golf) = 104.3 M$

Dak Prescott (Football américain) = 100.4 M$

Giannis Antetokounmpo (Basketball) = 97.8 M$

Kevin Durant (Basketball) = 93.1 M$

Jared Goff (Football américain) = 85.8 M$

Jordan Love (Football américain) = 81.6 M$

Rory McIlroy (Golf) = 79.8 M$

Max Verstappen (Formule 1) = 76 M$

Patrick Mahomes (Football américain) = 73.1 M$

Canelo Álvarez (Boxe) = 73 M$

La suite sur Sportico