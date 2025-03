OM. Ce que rapporte financièrement à l’OM un match au Vélodrome

Cette saison 2024-2025, l’OM joue à plein dans son stade l’Orange Vélodrome.

C’est un secteur qui est en progrès à l’Olympique de Marseille et c’est une bonne chose, dans la mesure où il est devenu le meilleur levier de progression financière des clubs de football. L’on parle de la billetterie et de ce qu’elle rapporte, sachant que sur les droits TV, la lignes du chiffre d’affaires est plus déclinante pour tous les clubs français.

Cette saison 2023-2024, l’Olympique de Marseille aligne les guichets fermés à l’Orange Vélodrome. Le club phocéen peut donc espérer dépasser ses recettes « match day » au terme de cet exercice, qui s’élèvent à 68 millions d’euros, au bilan du 30 juin 2024 d’après de récentes données de Deloitte.

2,7 M€ par match disputé au stade Vélodrome

Cela équivaut pour l’OM à un bénéfice de 2,7 millions d’euros de gains à chaque fois qu’il se produit dans son enceinte du Boulevard Michelet, à ce titre d’après l’UEFA, il se classe 14e à l’échelle du football européen, à égalité entre l’Atlético Madrid et la Juventus. Y’a pire comme références. Il est aussi le deuxième à l’échelle de la Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain (7,3 millions par matchs).

Marseille peut en revanche mieux faire sur les bénéfices que le club tire de chacun des fans, sachant l’engouement unique des siens en France et même en Europe. Il pointe vingtième européen au revenu moyen par supporter. Nous y reviendrons prochainement sur Sportune.