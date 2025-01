AJA. Auxerre accuse de lourdes pertes au bilan de 2024

L’AJ Auxerre a perdu de l’argent pour retrouver la Ligue 1. Et maintenant que c’est fait, les perspectives sont meilleures pour le business du club bouguignon.

Nonobstant les pertes enregistrées au bilan de la saison dernière, les perspectives sont plutôt bonnes pour l’AJ Auxerre. C’est en creux, l’une des réflexions associées au bilan financier de l’exercice 2023-2024 du club bourguignon que Sportune a consulté. Sportivement d’abord, l’AJA n’a fait qu’un retour express en Ligue 2, avant de retrouver la Ligue 1 au mois de mai dernier.

Economiquement ensuite, le club dit avoir passé avec succès l’examen de son budget prévisionnel devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) qui a « salué la gestion et les performances », ainsi que « l’arrivée de sponsors chinois ».

Un peu plus de 13 M€ de pertes pour l’AJA en 2024

L’AJ Auxerre a, sinon, perdu 13,184 millions d’euros net au bilan du 30 juin 2024. Un déficit qui en suit un autre à 6,5 millions un an plus tôt. Forcément qu’en passant de l’élite du football français à son antichambre, le chiffre d’affaires a fondu. Il est sur la saison 2023-2024 et hors opérations de trading, de 16,484 millions d’euros, en baisse de 37% sur 2023.

Dans le détail, les droits TV et les recettes commerciales dominent, à 6,7 millions les premiers, 5,5 millions les autres. En plus, la billetterie 1,9 millions et le merchandising, 1,7 millions d’euros.

L’agrandissement du stade parmi les perspectives évoquées

Comme le chiffre d’affaires, les charges de l’exploitation ont diminué en 2024. Mais le ratio est moindre, avec une baisse de 12% sur la saison précédente. Premier poste de dépense, la masse salariale de l’effectif, charges sociales incluses, a été réduite de 24%, à 22,8 millions d’euros au terme du 30 juin dernier.

Côté perspectives enfin, l’AJ Auxerre en évoque trois que sont le développement des relations financières et sociales avec la Chine – ses marques commerciales et équipes sportives -, l’extension du stade de l’Abbé-Deschamps et le rajeunissement de l’effectif.