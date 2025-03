PSG – OM : Pourquoi cette promotion du match par le PSG est interdite en France ?

Une même annonce pour un même match, mais deux visuels différents publiés par le PSG.

Le Classique PSG – OM est tout sauf un match singulier, c’est l’affiche la plus suivie et attendue du football français. Un choc autour duquel les communications vont bon train, qu’elles soient du diffuseur de la Ligue 1, des sponsors associés à l’une ou l’autre des équipes, sinon les deux, mais aussi des clubs chacun de leur côté.

1xBet n’a pas de légalité en France

A quelques heures de l’explication ce dimanche, c’est justement ce que le Paris SG a fait sur son compte X, anciennement Twitter, à travers un message d’annonce on ne peut plus simple et formel, accompagné d’un visuel. Visuel qui, selon le compte choisi et le public ciblé, n’est pas exactement le même. Et pour cause. La version partagée sur la page anglaise promeut l’opérateur chypriote 1xBet, un partenaire qui n’est que régional, c’est-à-dire en vigueur en certaines parties précises du globe.

Parions Sport est sponsor du PSG et de l’OM

Car 1xBet n’a pas de légalité en France, il n’entre pas dans la liste des bookmakers agrées par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ANJ). Il a d’ailleurs été l’objet d’une controverse pour certaines pratiques dénoncées il y a quelques années dans la presse anglaise. Et puis le Paris SG est associé dans l’Hexagone au groupe Parions Sport, comme l’est également l’Olympique de Marseille. Voilà qui explique la différence des visuels d’un compte à un autre sur un même réseau social.