MotoGP 2025. Les salaires des pilotes du championnat MotoGP

Nouvelle équipe et salaire augmenté pour le champion du monde de MotoGP, Jorge Martin.

La saison 2025 du championnat MotoGP s’annonce particulièrement palpitante, avec un plateau de 23 pilotes prêts à en découdre sur les 22 circuits inscrits au calendrier. Derrière les performances et les batailles en piste se cachent d’importantes disparités salariales qui reflètent la hiérarchie et la valeur marchande des pilotes.

Fabio Quartararo, fidèle à Yamaha malgré les difficultés récentes de la marque japonaise, trône désormais au sommet de ce classement financier avec un salaire annuel de 12 millions d’euros. Le Français devance Marc Márquez, qui pour sa première saison complète chez Ducati, percevra 9 millions d’euros. Le double champion du monde en titre, Francesco « Pecco » Bagnaia, complète ce podium des mieux rémunérés avec 7 millions d’euros.

Le champion du monde 2024, Jorge Martín, qui a fait le choix de quitter Ducati pour rejoindre Aprilia, doit se contenter de la quatrième place avec un salaire de 4,1 millions d’euros. Il est suivi de près par Johann Zarco (Honda) et Maverick Viñales (KTM), tous deux rémunérés à hauteur de 4 millions d’euros.

Des écarts salariaux sur la grille du MotoGP 2025

Un écart considérable existe entre ce groupe de tête et le reste du plateau. Jack Miller (Yamaha) et Joan Mir (Honda) perçoivent 3 millions d’euros, tandis que le jeune prodige Pedro Acosta (KTM) émarge à 1,5 million d’euros. À l’autre extrémité du classement, plusieurs pilotes doivent se contenter de salaires beaucoup plus modestes, à l’image de Fabio Di Giannantonio (Ducati) et Luca Marini (Honda) avec 400 000 euros, ou encore des rookies comme Fermin Aldeguer (Ducati) à 300 000 euros.

Ce panorama salarial illustre parfaitement les disparités du paddock MotoGP, où les écarts de rémunération peuvent atteindre un facteur de 1 à 40 entre les stars consacrées et les nouveaux venus. À noter que ces montants ne prennent pas en compte les primes de résultats et les revenus publicitaires personnels, qui peuvent considérablement augmenter les gains des pilotes les plus performants et les plus populaires.

Les salaires des pilotes au départ du championnat MotoGP 2025

Pilote Ecurie Salaire en 2024 Fabio Quartararo Yamaha 12 000 000 € Marc Marquez Ducati 9 000 000 € Francesco Bagnaia Ducati 7 000 000 € Jorge Martin Aprilia 4 100 000 € Johann Zarco Honda 4 000 000 € Maverick Viñales KTM 4 000 000 €

