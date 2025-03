PSG – OM c’est ce dimanche 16 mars 2025 en direct et en exclu sur DAZN.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus du championnat de France. Ce dimanche 16 mars, le champion en titre et leader de la Ligue 1 et son dauphin au classement s’affrontent au Parc des Princes, pour un Classique sous haute tension. Cette rencontre, PSG – OM 2025 en direct streaming qui clôture la 26ème journée de Ligue 1, sera diffusée en direct et en exclusivité sur DAZN 1 à partir de 20h45.

DAZN diffuse le Classique PSG – OM 2025 en direct streaming

Leader incontesté du championnat, le PSG de Luis Enrique réalise une saison quasi parfaite. Avec 16 points d’avance sur son dauphin marseillais, le club de la capitale peut faire un pas de plus vers le titre en cas de succès ce soir. Invaincu cette saison, Paris s’appuie sur une attaque flamboyante et une défense hermétique. En pleine forme, Ousmane Dembélé s’est distingué lors de la dernière journée en inscrivant un doublé face à Rennes (1-4), portant son total à 20 buts en Ligue 1.

La pression est plus sur les épaules de Marseille que de son hôte

En face, l’OM de Roberto De Zerbi aborde ce Classico dans une dynamique plus fragile. Après avoir perdu deux de ses trois derniers matchs, dont une défaite à domicile face à Lens (0-1), Marseille doit réagir pour conserver sa place sur le podium et rester dans la course à l’Europe. Avec seulement trois points d’avance sur son premier poursuivant, la pression est maximale pour les Phocéens. Les bookmakers ne placent pas les Marseillais en position avantageuse au jour de la rencontre.

Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 20h45 au Parc des Princes. Pour ne rien manquer de cette affiche, les abonnés à DAZN pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne DAZN 1. La plateforme de streaming sportif diffuse l’intégralité du championnat de France, avec huit des neuf matchs de chaque journée accessibles en direct et en exclusivité. Que ce soit sur Smart TV, ordinateur, smartphone ou tablette, les passionnés de football auront l’opportunité de vibrer devant ce Classico décisif pour la suite de la saison.

Un choc au sommet, une rivalité historique et des enjeux majeurs : le Classico PSG – OM promet une soirée électrique pour les amateurs de football !