MHSC – ASSE. Qui va gagner « le match de la survie » selon les bookmakers ?

Un « match pour survivre », c’est ainsi que l’entraîneur de Montpellier qualifie la visite de l’AS Saint-Etienne.

En cette 26e journée de Ligue 1, la Mosson sera le théâtre d’un duel crucial entre deux équipes en quête désespérée de points. le Montpellier HSC, 18e, et l’AS Saint-Etienne, 17e, s’affrontent dans ce que Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, a qualifié sans détour de « match de la survie ». Plongée dans les pronostics des bookmakers pour ce choc entre mal classés.

Si l’on en croit les cotes proposées par les opérateurs français, Montpellier part avec un léger avantage dans cette confrontation. Avec une cote de victoire de 2,20, les Héraultais sont crédités de 35% de chances de l’emporter à domicile. Les Verts, quant à eux, affichent une cote de 3,15, soit 27% de probabilité de victoire, tandis que le match nul est coté à 3,62. Cette légère préférence des bookmakers pour l’équipe locale s’explique sans doute par l’avantage du terrain et peut-être par l’expérience de Jean-Louis Gasset, qui sait comment gérer ce type de rencontres à forte pression.

Le MHSC légèrement favori, mais les bookmakers anticipent un match serré

En matière de score exact, les opérateurs misent sur une rencontre serrée et peu prolifique en buts. Le score de 1-1 est le plus probable avec une cote de 6,10, suivi du 1-0 pour Montpellier (9,70) et du 0-0 (14,80). Si les Montpelliérains devaient l’emporter, le 1-0 (9,70) et le 2-0 (11,50) sont les scores les plus envisagés. En cas de victoire stéphanoise, le 0-1 (11,80) et le 1-2 (10,00) sont privilégiés par les bookmakers.

Côté buteurs, Andy Delort se démarque nettement dans les rangs montpelliérains avec une cote de 3,15 pour marquer à tout moment du match. Le milieu de terrain Teji Savanier (3,45) et l’attaquant Wahbi Khazri (3,45) sont également considérés comme des menaces sérieuses. Dans le camp stéphanois, Augustine Boakye apparaît comme le principal danger avec une cote de 3,40 pour inscrire un but. Zuriko Davitashvili et Ibrahim Sissoko suivent de près avec une cote de 3,45 chacun. Pour les passes décisives, Teji Savanier est le grand favori avec une cote de 3,92, bien devant son coéquipier Delort (8,80). Côté stéphanois, Boakye et Davitashvili sont tous deux cotés à 6,85.

Si l’on synthétise toutes ces données, le pronostic type serait un match nul 1-1 ou une courte victoire montpelliéraine 1-0, possiblement avec un but de Delort ou Savanier. Mais comme souvent dans ces « matches de la peur », la logique peut être mise à mal par l’enjeu et la tension.