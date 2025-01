Combien rapporte une qualification aux 8es de la Ligue des champions ?

Des primes en hausse cette saison de Ligue des champions.

La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions représente désormais une prime record de 11 millions d’euros, en hausse par rapport aux 9,6 millions de la saison précédente. Mais les retombées financières ne s’arrêtent pas là.

Pour les équipes directement qualifiées (classées de la 1ère à la 8e place), un bonus supplémentaire de 2 millions d’euros est accordé. Le classement final apporte également sa part de revenus : de 7,9 millions pour une 8e place à 9,9 millions pour la première position. Au total, une qualification directe peut ainsi rapporter entre 21 et 23 millions d’euros.

Des bonus en plus pour les 16 premiers du classement

Le parcours est moins lucratif pour les équipes passant par les barrages. Celles classées entre la 9e et la 16e place reçoivent un million d’euros supplémentaire, tandis qu’aucun bonus n’est prévu pour les positions 17 à 24. Les primes liées au classement varient de 3,6 millions (24e) à 7,7 millions (9e). Une qualification via les barrages peut donc générer entre 14,6 et 19,7 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les recettes du match supplémentaire à domicile.

Ces montants illustrent l’importance croissante des enjeux financiers dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, où chaque victoire et chaque position au classement peuvent significativement impacter les finances des clubs.