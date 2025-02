Prédictions du futur classement final de Ligue 1 selon Euro Club Index

Tout est encore en jouer en Ligue 1. Tout, à l’exception peut-être du vainqueur qui ne fait plus beaucoup de doutes.

Les journées qui passent rapprochent à grand pas le Paris Saint-Germain d’un nouveau sacre en Ligue 1. Ça ne fait plus guère de doutes que le collectif de Luis Enrique va conserver son bien, dans toutes les prédiction analytiques, à commencer par celles de l’Euro Club Index, outil statistique articulé autour de l’historique récent ou plus ancien des clubs et de leurs performances sportives, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Le PSG et l’OM tiennent leur place

Les projections du jour anticipent une avance confortable de 18 points au bénéfices des Parisiens, au terme des 34 journées de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Si le Paris SG avance sereinement vers la conquête d’un nouveau trophée, derrière la course est plus indécise. Mais le podium final se dessine progressivement, notamment pour l’Olympique de Marseille qui s’affirme de plus en plus comme le dauphin final. Pour la troisième place, le match est plus ouvert entre l’AS Monaco, le LOSC Lille, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. Voire le RC Lens.

Un match à trois pour le maintien ?

A l’arrière, Le Havre AC et Montpellier HSC se doublent l’un l’autre, au fur et à mesure des journées et de leurs résultats respectifs. Mais l’Euro Club Index ne fait pas de différence à la question de savoir quelles seront les deux formations reléguées ; les Normands comme les Héraultais sont en mauvaise posture. A moins que l’AS Saint-Etienne perde le fil et glisse dangereusement d’une position de barragiste à relégable. Avec un peu moins qui sépare ces trois équipes aux prédictions actuelles, tout reste possible. Le FC Nantes et Angers SCO semblent un peu plus à l’abri, mais la glorieuse incertitude du sport est parfois plus capricieuse.

Futur classement final de Ligue 1 selon l’Euro Club Index

1. Paris SG = 86 points prédits

2. Olympique de Marseille = 68

3. AS Monaco = 61

4. LOSC Lille = 58

5. OGC Nice = 58

6. Olympique Lyonnais = 56

7. RC Lens = 52

8. Stade Brestois = 49

9. RC Strasbourg = 46

10. Toulouse FC = 41

11. Stade Rennais = 41

12. Stade de Reims = 38

13. AJ Auxerre = 36

14. Angers SCO = 34

15. FC Nantes = 34

16. AS Saint-Etienne = 29

17. Le Havre AC = 28

18. Montpellier HSC = 28