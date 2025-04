Paris FC. Les Arnault sont la 5e fortune mondiale en 2025

Antoine Arnault dirige avec son père l’empire familial.

C’est une spécificité désormais bien française, que d’avoir le propriétaire d’un club sportif le plus riche sur la planète. Et à moins qu’Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou Larry Ellison ne se décide à franchir le pas dans le courant de l’année, ça ne devrait sinon pas évoluer dans les prochains mois. Et probablement pour longtemps.

Depuis l’automne automne dernier, la famille Arunault est en effet la nouvelle propriétaire du Paris FC en championnat de Ligue 2 dans le cadre d’un actionnariat majoritaire, accompagné du groupe Red Bull. Avant le sport et le football, la famille du patriarche Bernard doit sa fortune et sa réussite à l’univers du luxe et du groupe LVMH qu’elle dirige.

Propriétaires les plus riches du sport devant Ballmer aux Clippers

Dans son classement des personnalités les plus riches du monde en 2025, fraîchement dévoilé ce mercredi, le magazine Forbes classe Bernard Arnault et les siens au 5e rang derrière les quatre cités plus haut. C’est un pas de recul sur l’année 2024 que les Arnault dominaient au classement mondial avec une fortune alors estimée à 233 milliards de dollars (212 milliards d’euros). En 2025, l’estimation est en baisse de presque le quart, à 178 milliards de dollars (162 milliards d’euros).

L’arrivée du clan Arnault aux commandes de l’autre club de football de la capitale suscite de réels espoirs pour les fans du Paris FC et de la curiosité pour les autres. Il est donc le plus riche propriétaire d’une franchise sportive, devant l’ancien patron de Microsoft Steve Ballmer, qui possède les Los Angeles Clippers en NBA.