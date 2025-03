OM. Six défenseurs en fin de contrat en juin pour renforcer l’OM

Ce sera l’un des chantiers de l’été de l’OM que de renforcer la défense de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a pris l’eau en défense ce samedi sur la pelouse du Stade de Reims et ce n’est pas la première fois cette saison, que la défense phocéenne accuse de sérieuses lacunes. C’est là que le bât blesse, dans le collectif de Roberto De Zerbi et là le chantier prioritaire de l’été à venir.

Devenu adepte des coups audacieux et souvent malins sur le marché des joueurs libres, Pablo Longoria, le président marseillais, et ses collaborateurs trouveront peut-être chaussure au pied du coach italien, dans la liste de ceux qui arrivent en fin de contrat au mois de juin. Nous en avons sélectionnés six à Sportune, qui pourraient coller au projet du club, en fonction naturellement des desseins de l’entraîneur, mais aussi de la forme de chacun.

Car deux sur les six sont actuellement aux soins et pour le solide Rasmus Nicolaisen, la saison est probablement fini. Le défenseur danois du Toulouse FC ne dépareillerait pas aux côtés de Pierre-Emile Höjbjerg s’il reste à l’OM à l’issue de son prêt. Nicolaisen est précieux pour Toulouse depuis 2021 qu’il évolue au club. Il est le profil le moins valorisé sur le marché des transferts.

Stefan de Vrij en est un autre qui se requinque en ce moment. Déjà lié par le passé à l’OM, il vit certainement à 32 ans, ses dernières semaines sous le maillot de l’Inter Milan, pour lequel il reste toutefois un joueur apprécié et régulièrement appelé sur le rectangle vert.

Un Français et un ex de De Zerbi dans la liste

D’un international néerlandais à un autre de l’Angleterre, Eric Dier a sûrement le CV le plus gonflé de la liste, lui qui évolue au Bayern Munich depuis 2024, après une décennie au service des Spurs de Tottenham.

Restent les pistes moins ronflantes sur le papier, mais des profils particulièrement convoité et qui pour des raisons propres à chacun, colle à l’esprit de l’OM. D’abord Abdel Abqar, joueur de 26 ans, international marocain et cadre du Deportivo Alaves en Liga. Il est suivi de clubs espagnols (Séville FC et Valence CF) ou italiens (le SSC Naples et l’AS Rome). Sinon un Français en la personne d’Olivier Boscagli, brillant sous les couleurs du PSV aux Pays-Bas, Claude Puel qui l’a eu sous ses ordres à l’OGC Nice en dit le plus grand bien.

Enfin, le droitier Tariq Lamptey qui a sur tous les autres, l’avantage de bien connaître Roberto De Zerbi au ordres duquel il a joué à Brigthon. A son sujet le défenseur ghanéen disait à son départ au site Flashscore : « La façon dont il voyait le jeu était différente et nous avons joué un football fantastique. J’ai donc vraiment apprécié le temps que j’ai passé avec lui et j’essaie d’utiliser l’expérience qu’il m’a donnée pour enrichir mon jeu et faire de moi un meilleur joueur. » Des mots qui en disent de son respect pour le technicien de 45 ans.