ASSE. Estimation en hausse, Larry Tanenbaum 1305e fortune mondiale en 2025

Larry Tanenbaum se porte mieux que les Verts de l’AS Saint-Etienne qu’il possède via son fonds d’investissement, Kilmer Sports Venture. L’homme d’affaire canadien n’a en effet jamais été aussi riche personnellement qu’en cette année 2025. C’est ce que révèle le nouveau classement des personnalités les plus riches du monde publié ce mercredi par Forbes.

Une fortune en hausse de 52% sur un an

Larry Tanenbaum est à la tête d’un patrimoine estimé le célèbre magazine économique américain à 3,8 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros). C’est 1,3 milliard de dollars (1,2 mrd€) et 42% de plus pour lui qu’en 2024. Conséquemment, l’homme d’affaire de 79 ans, gagne 93 places au classement des fortunes mondiales ; en 2025 il pointe 1 305e.

L’ASSE un premier club en Europe

Forbes souligne dans son argumentaire que Larry Tanenbaum officie dans de nombreux secteurs d’activités dont les infrastructures, l’électronique, l’édition, la transformation des aliments, les jeux, mais aussi et beaucoup le sport. Autrement que l’AS Saint-Etienne, repris sur le début de l’été dernier, il possède via Maple Leaf Sports & Entertainment plusieurs autres franchises sportives, dont les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH et le Toronto FC en MLS.