Tiger Woods signe le poisson d’avril le plus sournois de la journée

Ils s’y sont pincés pour y croire. Sans, pour beaucoup, faire le rapprochement à la date du jour : le premier avril. Tiger Woods a publié ce mardi un message trompeur qui en a pris plus d’un dans ses filets, en annonçant sur X, son retour imminent au prestigieux Masters d’Augusta, prévu du 11 au 14 avril prochain.

« Je n’arrive pas à le croire, mais quelques semaines après ma rupture du tendon d’Achille gauche, après avoir dormi en caisson hyperbare et fait des soulevés explosifs, mes médecins et mes entraîneurs m’ont donné le feu vert pour jouer le Masters la semaine prochaine ! J’ai hâte ! À bientôt sur le parcours », a écrit le champion américain sur le réseau social.

I can’t believe I am saying this, but a few weeks after rupturing my left Achilles, the sleeping in a hyperbaric chamber plus the explosive lifts my doctors and trainers have me ready to play the Masters next week! Can’t wait! See y’all on the course.

— Tiger Woods (@TigerWoods) April 1, 2025