PSG – OM en main event, le programme TV complet de la 26e journée de Ligue 1

Le choc PSG OM au Parc des Princes est programmé le dimanche 15 mars au soir.

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé la programmation TV de la 26e journée de Ligue 1, qui se déroulera du 14 au 16 mars 2025. Le choc entre le Paris SG et l’Olympique de Marseille occupera la case premium du dimanche soir (20h45) sur DAZN.

La plateforme de streaming s’offre la majorité des rencontres de cette journée, dont le match d’ouverture entre l’OGC Nice et l’AJ Auxerre le vendredi à 20h45. BeIn Sports diffusera pour sa part l’affiche entre le FC Nantes et le LOSC Lille le samedi à 17h00.

PSG – OM clôturera la journée le dimanche soir

Le samedi soir sera marqué par deux rencontres sur DAZN : Angers SCO – AS Monaco (19h00) et RC Lens – Stade Rennais (21h05). Le dimanche après-midi verra se dérouler pas moins de quatre matchs en parallèle à 17h15, dont les déplacements du Toulouse FC au RC Strasbourg et du Stade de Reims au Stade Brestois.

Cette 26e journée, qui marque l’entrée dans le dernier tiers du championnat, proposera également le duel entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre AC (dimanche, 15h00) et la réception de l’AS Saint-Etienne par le Montpellier HSC.

Programmation TV de la 21e journée de Ligue 1

OGC Nice – AJ Auxerre : Vendredi 14 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

FC Nantes – LOSC Lille : Samedi 15 mars 2025 à 17h00 sur beIn Sports 1

Angers SCO – AS Monaco : Samedi 15 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

RC Lens – Stade Rennais : Samedi 15 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Le Havre AC : Dimanche 16 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

RC Strasbourg – Toulouse FC : Dimanche 16 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Stade Brestois – Stade de Reims : Dimanche 16 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Montpellier HSC – AS Saint-Etienne : Dimanche 16 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Paris SG – Olympique de Marseille : Dimanche 16 mars 2025 à 20h45 sur DAZN