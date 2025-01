Toulouse FC. Combien le TFC vend-il de maillots ?

Le TFC vend l’équivalent d’un Stadium en maillots.

Il n’est pas dans le quatuor des clubs de la Ligue 1 qui en écoulent le plus chaque saison, mais à lire les propos de Sébastien Duhamel, le responsable du marketing et des revenus au Toulouse FC, rapportés par le site Les Violets, les ventes des maillots du club aux supporters n’ont rien de négligeable sur le merchandising et ses bénéfices.

« On se projette de nouveau sur une saison à plus de 30 000 maillots vendus. En gros, c’est l’intégralité du Stadium qui achète un maillot. Ce partenariat nous permet aussi de développer le sportswear et training wear qui sont extrêmement importants pour nous », a-t-il confié en audience face à des partenaires du Toulouse FC.

Le partenariat avec Nike stimule les ventes de maillots du TFC

A presque 90 euros la tunique pour un adulte, cela représente un volume conséquent, même s’il est bon de rappeler qu’une petite part de ce total revient aux clubs calculées avec les fournisseurs techniques et partagées entre toutes les composantes : équipementiers, transports, distributeurs, clubs, taxes…

Le Toulouse FC tire aussi les bénéfices de sa nouvelle collaboration avec Nike, l’un sinon le premier acteur du marché du sportswear dans le monde. Cela donne à l’équipe haut-garonnaise une meilleure visibilité et accessibilité des produits. D’ailleurs le « Tef » a-t-il réussi la performance de dévoiler le maillot de cette saison en cours, dans un spot commercial diffusé sur la première chaîne de France et avant le match des Bleus contre la Belgique à l’Euro.

Une initiative totalement inédite qui semble-t-il a porté ses fruits.