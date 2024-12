Classement des clubs qui vendent le plus de maillots en Ligue 1

Les ventes de maillots pèsent de plus en plus dans le total des revenus des clubs de la Ligue 1. – @Sportune

C’est moins une révélation qu’une confirmation, à tout le moins pour ce qui relève des trois premiers que sont le Paris SG, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Les trois principaux clubs du football français, depuis la fin du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui sont des marques internationales qui dépassent les frontières de l’Hexagone. Et bien au-delà pour le PSG.

Le merchandising pèse une centaine de millions d’euros dans le foot français

Avec eux, le RC Lens complète le quatuor des équipes qui écoulent chaque saison le plus de maillots à leurs supporters en Ligue 1. Plus largement, ces quatre clubs sont dominants sur le merchandising de tous les produits dérivés, les tuniques des clubs étant les principaux. En France, le secteur pèse près de 100 millions d’euros. Si la part est marginale sur l’ensemble des revenus que génèrent les clubs (environ 4%), elle est en constante augmentation.

Le PSG, l’OM, l’OL et Lens absorbent 78% des ventes à eux seuls

Et le poids du quatuor Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, OL et RC Lens est énorme, puisque selon des données de Foot Unis, ils représentent à eux seul 78% du volume total des ventes. Outre l’intérêt économique, les maillots et autres produits dérivés ont un effet de notoriété des clubs sur leurs supporters et de surcroît cela renforce les liens entre toutes ces composantes.