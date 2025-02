Comment sera la luxueuse maison que Cristiano Ronaldo fait construire au Portugal ? [Vidéo]

Un crochet par la future et luxueuse maison de Cristiano Ronaldo au Portugal.

A 40 ans désormais franchis, Cristiano Ronaldo anticipe sa future retraite sportive. Il l’imagine, pour au moins large partie, chez lui au Portugal entre les murs de l’immense maison qu’il fait construire. Nichée dans l’une des zones les plus exclusives du pays, à Quinta da Marinha, cette propriété impressionnante allie design moderne et élégance à chaque coin.

Cristiano Ronaldo construit une maison pour sa future retraite

Avec de vastes espaces ouverts et une architecture avant-gardiste, la résidence parvient à un équilibre parfait entre confort et luxe. Chaque détail a été soigneusement sélectionné pour créer une atmosphère accueillante et sophistiquée, du majestueux hall d’entrée au salon et à la salle à manger lumineux offrant des vues panoramiques sur l’environnement environnant.

Une résidence moderne et luxueuse pour le footballeur le plus suivi au monde

La cuisine sera à terme équipée des dernières technologies, pour devenir l’endroit idéal pour que Cristiano Ronaldo et sa famille profitent de délicieux repas préparés par des chefs de renom. De plus, la maison disposera d’une salle de cinéma privée pour regarder des films dans le confort du foyer, ainsi que d’une salle de sport entièrement équipée pour rester en forme. Logique pour un athlète professionnel de sa trempe.

La future maison de Cristiano Ronaldo est estimée à près de 30 M€

Les vastes espaces de jardin et la piscine extérieure vont offrir des endroits parfaits pour se détendre et profiter du climat ensoleillé du Portugal. En ce qui concerne les chambres, la résidence disposera de vastes suites conçues dans un style unique et de luxueuses salles de bains privatives. Le coût de cette maison hors normes est estimé proche de la trentaine de millions d’euros.