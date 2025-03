Classement des clubs de Ligue 1 qui gagnent le plus de la billetterie

La billetterie rapporte un peu moins de 40 millions à l’OM dans son stade Vélodrome.

Le seuil des 300 millions est franchi par les clubs de la Ligue 1, au cumul des 18 d’entre eux, au bilan de la saison 2023-2024 dernière, d’après les chiffres des comptes publiés par la Direction nationale de contrôle et de gestion.

Le PSG, l’OM et l’OL concentrent la moitié des revenus de la Ligue 1

C’est celui des recettes de la billetterie, un secteur qui progresse de 5% sur un an. Mais qui demeure très inégalitaire d’une équipe à une autre tel que le démontrent les lignes individuelles de chaque club. A lui seul, le Paris SG en absorbe plus du quart et la moitié tient à l’addition de trois équipes : le PSG, plus l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Le troisième poste de recettes après l’audiovisuel et le sponsoring

Ils le doivent principalement à trois facteurs que sont la capacité de leur stade, leur taux de remplissage très élevé et le prix de leurs billets. En moyenne, les recettes de la billetterie rapportent 18 millions d’euros aux clubs de la Ligue 1, c’est proche des revenus générés par le LOSC Lille au stade Pierre-Mauroy. C’est le troisième poste de recettes des clubs après les droits TV et le sponsoring et hors opérations sur le marché des transferts.

Classement de la Ligue 1 selon les revenus de la billetterie

Paris SG = 73,440 M€

Olympique de Marseille = 38,780 M€

Olympique Lyonnais = 33,9 M€

RC Lens = 22,189 M€

LOSC Lille = 15,146 M€

Stade Rennais = 13,996 M€

Toulouse FC = 12,289 M€

FC Nantes = 11,067 M€

RC Strasbourg = 8,546 M€

OGC Nice = 6,236 M€

Stade de Reims = 5,498 M€

Le Havre AC = 5,411 M€

AS Saint-Etienne = 5,122 M€

Stade Brestois = 5,093 M€

Montpellier HSC = 3,253 M€

AS Monaco = 2,640 M€

AJ Auxerre = 1,986 M€

Angers SCO = 1,751 M€

Sur la saison 2023-2024