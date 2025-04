Poisson d’avril. Cochonou annonce lancer son équipe et viser le Tour de France 2028

Cochonou qui annonce la création de son équipe cycliste un 1er avril ; ça sent la bonne blague.

Cochonou, la marque de saucissons qui accompagne le Tour de France depuis 27 ans, franchit un cap inattendu. Selon un communiqué diffusé ce mardi matin, Cochonou ambitionne de passer du bord des routes au peloton avec la création d’une équipe cycliste professionnelle.

Cochonou, dont la 2CV rouge et blanche à carreaux Vichy est devenue un symbole incontournable de la caravane publicitaire, souhaite s’aligner sur la Grande Boucle dès 2028, année qui marquera le 30ème anniversaire de son partenariat avec l’épreuve.

Le plan de développement prévoit l’évolution de cette nouvelle formation en UCI Pro Team dès 2026, avec un budget annoncé de 20 millions d’euros. La marque promet également une équipe « 100% Made in France » et évoque la participation d’un co-sponsor français « bien connu des Français », dont le nom sera dévoilé ultérieurement.

La « promesse » de distribuer des maillots sur le prochain Tour de France

Si l’identité des coureurs et de l’encadrement technique reste confidentielle pour le moment, les amateurs de cyclisme pourront découvrir le maillot de l’équipe lors du prochain Tour de France, dont le Grand Départ aura lieu à Lille. Ce maillot, inspiré des fameux carreaux Vichy de la 2CV, sera même distribué en version replica tout au long de la 112ème édition.

« Nous avons toujours été au plus proche des passionnés de la Petite Reine. Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin et porter fièrement nos couleurs sur la ligne de départ », explique Patrick Bombart, Chef de Groupe Marketing Aoste, dans le communiqué.

Cette annonce survient, sans surprise, en ce premier avril 2025, jour traditionnellement réservé aux canulars médiatiques. De quoi faire sourire les habitués de la caravane du Tour, qui continueront cette année encore à réclamer les fameux mini-saucissons distribués par milliers sur les routes de France.