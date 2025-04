Stade Rennais. 230 000 le but de Kalimuendo

Treize buts qui valent équivalence de 230 769 euros pour Arnaud Kalimuendo avec le Stade Rennais.

Un doublé inscrit contre Angers SCO dimanche, qui porte à 13 le nombre de buts d’Arnaud Kalimuendo cette saison, sous le maillot du Stade Rennais. C’est la première fois que l’attaquant formé au Paris SG franchi ce seuil en Ligue 1 et il lui reste sept journées, pour augmenter ses stats.

Une saison record en but pour Arnaud Kalimuendo

Treize réalisations donc, qui font d’Arnaud Kalimuendo un joueur prolifique à un peu plus de 230 000 euros le coût du but estimé à son sujet. Cela, en rapportant son compteur personnel face au but au ratio de son salaire perçu avec le Stade Rennais. Il est estimé à 250 000 euros brut mensuels, soit trois millions d’euros la saison. Divisé par son nombre de buts, chacun équivaut donc à 230 769 euros.

Quatrième salaire dans l’effectif du Stade Rennais

Cette saison, selon les récentes estimations du journal L’Equipe, Arnaud Kalimuendo est le quatrième joueur le mieux payé du vestiaire rennais, derrière les recrues de l’hiver, Seko Fofana et Brice Samba, et après l’autre gardien de l’équipe, Steve Mandanda.