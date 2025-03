RC Strasbourg. Ce que le RCSA doit encore payer et recevoir sur le transfert des joueurs

Le RC Strasbourg a plus de dettes que de créances sur le mercato.

Nous évoquions « l’an II » du projet BlueCo pour le RC Strasbourg et la montée en puissance des investissements du fonds nouvellement propriétaire, à la l’exposé du détail des comptes du club alsacien au bilan de la saison 2023-2024. Bilan soldé par un déficit de 14 millions d’euros.

BlueCo accélère ses investissements

Voilà un autre indicateur, peut-être plus évocateur encore, que celui des dettes et des créances du RCSA sur le marché des transferts. En 2023, le différentiel était à l’avantage de l’équipe que préside Marc Keller, à savoir qu’elle devait rembourser 4,107 millions d’euros sur des transferts à paiements échelonnés dans le temps. Et qu’à l’inverse, devaient lui être payés 7,740 millions d’euros.

La dette sur le mercato multipliée par dix

Une saison plus tard donc, le rapport s’est totalement inversé. Car la dette sur la mutation de joueurs a été multipliée par dix, à 40,067 millions d’euros au 30 juin 2024. Les créances n’ont pas progressé d’autant, bien qu’elles soient aussi en hausse à hauteur de 26,940 sur des cessions contractuelles de joueurs.