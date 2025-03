RC Strasbourg. TV, billetterie, sponsors... Détails d'une saison 2024 à 14 M€ de pertes [OFFICIEL]

Le RRC Strasbourg a bouclé la saison 2024 avec un déficit.

Après une première période d’observation, le consortium BlueCo est monté en investissement, pour le deuxième exercice à la tête du RC Strasbourg en Ligue 1. C’est qu’indique les chiffres économiques de la saison 2023-2024 du club alsacien, révélés ce mardi par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

L’exercice 2023 du RCSA s’était soldé par un déficit net de 3 millions d’euros. Un an plus tard, il a presque quintuplé, à 14,225 millions. L’explication est principalement liée à l’augmentation des charges de l’exploitation à plus de 100 millions d’euros (106,554 M€), contre 76,122 millions d’euros un an plus tôt. C’est toutefois le fait de la masse salariale, charges sociales incluses, qui augmente quand même de 13,6%, à 51,225 au bilan du 30 juin dernier.

La jeunesse paie sur le marché des transferts

Question recettes, le chiffre d’affaires opérationnel se maintient, passant de 62,063 millions d’euros à 64,863 millions. Il se répartit ainsi au bilan de la saison 2023-2024 : les droits TV sont de 20,321 millions d’euros, ceux des partenariats commerciaux, de 15,740 millions, les recettes matchs sont de 8,546 millions et les autres produits s’élèvent à 20,256 millions.

Quant au marché des transferts, la stratégie de miser sur de jeunes et prometteurs joueurs en devenir porte ses fruits au sens strictement économique (et sportif cette saison, le club luttant pour une place européenne) : en 2024, le RC Strasbourg en Ligue 1 a généré 28,616 millions d’euros de bénéfices sur le mercato.