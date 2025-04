Primes du Marathon de Londres 2025, combien gagnent les vainqueurs ?

A Londres, le marathon 2025 pratique une parité complète sur les primes distribuées aux vainqueurs de chaque catégorie.

Au jour ce dimanche 27 avril du Marathon de Londres 2025, jetons un oeil sur le prize money d’une course qui séduit chaque année de plus en plus de monde pour venir parcourir les 42,125 km de la distance dans les rues de la capitale anglaise. Et où sont également présents plusieurs des meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline.

La parité totale sur les primes du Marathon de Londres 2025

Pour la deuxième année consécutive, le Marathon de Londres fait figure de pionnier dans le monde de l’athlétisme en proposant une répartition égale des primes entre les athlètes valides et les coureurs en fauteuil roulant. Une initiative historique lancée en 2024 qui se poursuit cette année avec une enveloppe globale de 243 000 livres sterling (environ 284 200 euros) pour chacune des quatre courses élites.

Chaque vainqueur, qu’il s’agisse des courses masculines ou féminines, valides ou en fauteuil, empochera 55 000 dollars, soit environ 48 300 euros. Les deuxièmes recevront 30 000 dollars (environ 26 400 euros) tandis que les troisièmes toucheront 22 500 dollars (19 800 euros).

Le système de bonus reste également généreux avec 150 000 dollars (131 800 euros) offerts aux coureurs qui descendraient sous les 2h02 chez les hommes et 2h15 chez les femmes. Un record du monde sera récompensé par une prime de 125 000 dollars (110 000 euros), tandis qu’un record du parcours rapportera 25 000 dollars (22 000 euros).

La légende Eliud Kipchoge annoncée au départ

Côté masculin, la course s’annonce spectaculaire avec le retour de la légende Eliud Kipchoge, qui visera une cinquième victoire sur le parcours londonien. Le Kényan, détenteur du record du monde en 2h01:09, devra notamment se méfier de son compatriote Alexander Mutiso, vainqueur l’an dernier, et de Sabastian Sawe, auteur du meilleur temps de l’histoire pour un débutant (2h02:05).

Chez les femmes, malgré les forfaits de la recordwoman mondiale Ruth Chepngetich et de la tenante du titre Peres Jepchirchir, le duel entre la Néerlandaise Sifan Hassan, championne olympique, et l’Éthiopienne Tigst Assefa, deuxième femme la plus rapide de l’histoire, promet d’être passionnant. À suivre également, la Britannique Eilish McColgan qui fera ses débuts sur la distance, 29 ans après la victoire de sa mère Liz sur ce même parcours.