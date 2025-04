Tom Pidcock comptera parmi les favoris à Liège-Bastogne-Liège 2025.

Ce dimanche 27 avril, le peloton s’élancera pour la 111e édition de la Doyenne des Classiques et quatrième Monument de la saison cycliste. Entre forêts, côtes abruptes et météo souvent capricieuse, la course promet une nouvelle fois du grand spectacle. Ce Liège-Bastogne-Liège 2025 en direct streaming est à la fois à voir en clair pour tous, sur la chaîne France 3 ou Eurosport, pour tous les abonnés.

Voyez Liège-Bastogne-Liège 2025 en direct streaming et en clair

France 3 ou Eurosport pour Liège-Bastogne-Liège 2025 en direct streaming

À seulement quelques jours de sa démonstration de force sur le Mur de Huy, lors de la Flèche Wallonne, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) tentera de confirmer sa domination. Face à lui, le Belge Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step), tenant du titre à Liège, aura à cœur de défendre son territoire devant son public. Un affrontement de très haut niveau est attendu entre ces deux champions, bien décidés à inscrire une nouvelle ligne de prestige à leur palmarès.

Départ donné le matin pour 260 kilomètres de course

Le départ officiel de l’épreuve sera donné à 10h15 ce dimanche matin. Les coureurs affronteront près de 260 kilomètres de routes exigeantes, ponctuées de nombreuses côtes mythiques comme la Redoute ou la Roche-aux-Faucons. L’arrivée est prévue aux alentours de 16h25, après plusieurs heures d’efforts intenses et d’attaques stratégiques.

Pour les passionnés, la course sera à suivre en direct à partir de 12h00 sur Eurosport, puis dès 13h35 sur France 3 pour les téléspectateurs français. Un rendez-vous immanquable pour vibrer au rythme de l’une des plus grandes classiques du calendrier, où chaque mètre peut faire basculer la légende.