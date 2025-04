Le salaire des arbitres de la Liga en 2025

En Liga, les arbitres sont les mieux payés du football européen.

Heureux arbitres de la Liga d’Espagne. A tout le moins plus que leurs proches voisins européens du Big 5, si l’on ne juge qu’à la fiche de paie de chacun. Car selon une récente enquête de la Gazzetta dello Sport, ils sont ceux qui gagnent financièrement le plus au comparatif des cinq grands championnats.

167 000 euros de part fixe

Comme leurs homologues français, italien, allemand ou anglais, ils sont payés sur la base d’une part fixe à la saison, qui en Liga s’élève à 167 000 euros brut, de loin la plus élevée d’Europe, au double environ d’un référé de la Ligue 1. S’y ajoutent des primes de match à chaque fois qu’un arbitre officie au centre du terrain (ceux qui l’entourent, à la touche, en 4e arbitre ou à la VAR sont logiquement moins rémunérés), qui sont de 4 830 euros.

Les arbitres de la Liga sont les mieux payés du Big 5

Si bien qu’un arbitre qui officie sur une vingtaine de matchs cette saison 2024-2025 peut espérer gagner 264 504 euros brut. Et plus encore s’il fait partie de ceux que choisi l’UEFA pour diriger l’une des coupes européennes qu’elle organise, idéalement la Ligue des champions étant celle qui rémunère le plus.