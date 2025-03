OL. L’OL est à son plus bas en bourse en 2025

L’Olympique Lyonnais sort d’une semaine compliquée à tous les niveaux.

Semaine particulièrement compliquée pour l’Olympique Lyonnais, tant sur le terrain vert en championnat ce week-end, que dans les coulisses. Mercredi, Eagle Football Group, le propriétaire majoritaire a dévoilé les performances financières du premier semestre avec des pertes qui se cumulent à 117 millions d’euros.

1,4 euros le cours de l’action de l’OL ce lundi matin

Vendredi, le collectif des hommes de Paulo Fonseca s’est incliné sur la pelouse du RC Strasbourg (4-2), dans le cadre de l’ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Cette période compliquée a des répercussions sur le cours de l’action de l’Olympique Lyonnais qui, ce lundi 31 mars à l’ouverture, était valorisée à 1,94 euros.

Le plus bas depuis novembre et le passage devant la DNCG

C’est-à-dire au plus bas enregistré depuis le début de l’année 2025 et le plus bas depuis le mois de novembre 2024. C’était dans les jours qui ont suivi l’annonce de la Direction nationale de contrôle et de gestion DNCG ordonnant une « rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours ». A l’inverse, c’est le 23 janvier qu’elle a atteint son seuil le plus élevé de l’année 2025, alors à 2,04 euros.