PSG. Le PSG a les fans les plus rentables du football

137 euros la dépense moyenne des fans pour venir voir le PSG.

C’est une conclusion tirée de données de l’UEFA, qui montre à quel point le PSG parvient à maximiser le soutien et l’engagement de ses supporters. Le club de la capitale de France est en effet celui qui a les fans les plus rentables du Vieux Continent, avec un panier pour chacun de 137 euros.

Le PSG maximise les revenus qu’il tire de la billetterie

C’est l’équivalent moyen de la somme qu’ils dépensent pour venir suivre leur favoris à domicile au Parc des Princes, quand s’y produisent Luis Enrique et ses hommes. C’est mieux – et nettement – que toutes les autres équipes à commencer par le FC Barcelone à 118 euros par fan, suivi du Real Madrid et du Bayern Munich, chacun à 102 euros.

Autre chiffre éloquent que nous avons détaillé sur Sportune : le PSG génère une moyenne de 7,3 millions d’euros par match à domicile et seul le Real Madrid parvient à faire mieux en Europe (7,4 M€), mais le stade parisien est d’une capacité commerciale de 47 926 spectateurs bien plus modeste que la plupart de ses rivaux directs en Ligue des champions.