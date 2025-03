France – Croatie régale les audiences de TF1

Gros succès d’audience pour la bande à Deschamps.

Porté par l’enjeu des débats, le match amical l’équipe de France et la Croatie en Ligue des Nations a non seulement régalé les amateurs de football par son spectacle (succès 20 des Bleus qualifiés à l’issue des tirs au but), mais a également séduit les téléspectateurs français en nombre.

La rencontre diffusée sur TF1 a rassemblé en moyenne 6,3 millions de téléspectateurs, avec un pic d’audience atteignant 7,3 millions. Un succès qui permet à la chaîne de s’offrir un large leadership sur cette tranche horaire. Ce France – Croatie signe la meilleure performance d’audience pour un match des Bleus depuis deux ans, en excluant la période de l’Euro.

Près d’un 25-49 ans sur deux était devant TF1

La part d’audience globale s’est établie à 34% sur l’ensemble du public, et grimpe à 46% sur la cible stratégique des 25-49 ans. Les jeunes téléspectateurs ont été particulièrement au rendez-vous, comme en témoignent les excellentes parts de marché réalisées sur les tranches d’âge 15-24 ans (58%) et 15-34 ans (56%).

Ces chiffres confirment l’attrait toujours intact du public français pour les rencontres de l’équipe nationale, même dans le cadre de matchs amicaux, et confortent TF1 dans sa stratégie d’acquisition des droits sportifs premium. Au prochain tour, la bande de Didier Deschamps affrontera l’Espagne à Stuttgart, le 5 juin et toujours sur TF1.