PSG en Ligue des champions, la confiance des Français s’effrite

La défaite du PSG à Birmingham, après un match aller pourtant convaincant, à quelque peu réduit la confiance des Français en la capacité du club à gagner la Ligue des champions.

Si le Paris Saint-Germain poursuit son aventure européenne en demi-finale de la Ligue des Champions, l’enthousiasme des Français pour une possible victoire finale du club de la capitale s’est sensiblement refroidi. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL ce samedi, seuls 42% des Français estiment désormais que le PSG peut soulever le trophée cette saison, un chiffre en baisse de 4 points en un mois et de 8 points par rapport à l’année dernière à la même période.

La cause principale de cette érosion est à chercher du côté de la prestation parisienne lors du quart de finale retour contre Aston Villa. Malgré la qualification obtenue, 54% des amateurs de football considèrent ce match comme inquiétant, estimant que les Anglais auraient pu renverser la situation alors que Paris menait 2-0. Cette perception négative l’emporte sur la satisfaction d’avoir atteint le dernier carré de la compétition.

Les performances techniques et mentales des joueurs parisiens n’ont pas non plus rassuré. À peine plus de la moitié des passionnés de football se sont montrés satisfaits du niveau affiché par l’équipe : 64% pour la tactique, 61% pour la cohésion d’équipe, 56% pour le niveau technique des joueurs. Plus préoccupant encore, seulement 54% ont apprécié leur combativité et 51% la qualité du jeu proposé – deux aspects pourtant présentés comme les forces du « nouveau PSG » depuis le début de saison.

Ces chiffres contrastent toutefois avec l’opinion des supporters parisiens, qui restent majoritairement confiants (83%) quant aux chances de victoire finale de leur équipe. Ils sont également 53% à juger le match retour contre Aston Villa plutôt rassurant, preuve que le noyau dur des fans conserve sa foi en l’équipe dirigée par Luis Enrique.

Ousmane Dembélé l’atout plus du Paris SG

Pour reconquérir un public plus large avant la demi-finale face à Arsenal, le PSG devra s’appuyer sur ses éléments les plus décisifs. Ousmane Dembélé, homme du match contre Aston Villa, est plébiscité par 58% des amateurs de football comme le joueur le plus important dans cette campagne européenne. Il devance nettement Gianluigi Donnarumma (30%), héros des tirs au but à Liverpool, et la révélation Désiré Doué (26%). Achraf Hakimi complète ce quatuor avec 24% des suffrages, bien qu’il soit davantage apprécié par les supporters du club (34%).

L’autre atout majeur du PSG réside dans son entraîneur, même si Luis Enrique ne fait pas encore l’unanimité. Si près de la moitié des amateurs de football (49%) le considèrent comme le meilleur entraîneur de l’histoire du club, ce chiffre monte à 62% chez les supporters parisiens. Une confiance qui devra être confirmée lors des trois matchs potentiels qui séparent le PSG d’un premier sacre européen.

La demi-finale contre Arsenal s’annonce donc comme un véritable révélateur : la contre-performance face à Aston Villa était-elle un accident de parcours ou le signe de limites collectives pour atteindre le sommet européen ? La réponse à cette question déterminera si la confiance des Français envers le PSG continue de s’éroder ou retrouve son niveau d’antan.