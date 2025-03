PSG. Dembélé Ballon d’or 2025: Quelle est la cote chez les bookmakers ?

Ousmane Dembélé Ballon d’or 2025 ? L’hypothèse est encore lointaine mais elle gagne en force peu à peu.

Et deux buts de plus qui porte à vingt, le total enregistré par Ousmane Dembélé depuis le début de l’année 2025. L’attaquant du Paris SG a frappé deux fois sur le gong, dans le match victorieux de son club (1-4), sur la pelouse du Stade Rennais. Cette performance renforce le débat qui accompagne l’international français sur son potentiel à devenir le Ballon d’or 2025.

Dembélé est encore loin, mais il progresse dans la hiérarchie

Il en faudra plus, et d’abord que le PSG écarte Liverpool à Anfield dans le match retour de la Ligue des champions, pour convaincre les bookmakers à ce sujet. C’est le sentiment qui domine à la lecture des cotes du moment données aux favoris pour le trophée de footballeur de la saison. Ce samedi, la cote d’Ousmane Dembélé Ballon d’or est lointaine, à plus ou moins 66 contre un, à l’équivalence notamment d’Erling Haaland qui recule dans la hiérarchie depuis l’élimination de City en C1, en même temps que Dembouz y progresse.

Un match à deux entre Mohamed Salah et Kylian Mbappé

Plus sûrement ce jour, les bookmakers accordent un match à deux entre l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah et l’ancien coéquipier de Dembélé au Paris SG, Kylian Mbappé. La cote du premier est de 1,4, celle de l’attaquant français du Real Madrid, de 2,5. Le Brésilien du Barça Raphinha complète le podium à 8 contre un.