AS Monaco – Stade Brestois. Le scénario du match selon les bookmakers

Vers un succès, sur son terrain, de l’AS Monaco sur le Stade Brestois ? Les bookmakers le pensent…

L’AS Monaco, solide dauphin du championnat, reçoit le Stade Brestois ce week-end pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les bookmakers voient les hommes d’Adi Hütter largement favoris, avec une cote de victoire moyenne de 1,55 contre 5,50 pour les Bretons.

L’AS Monaco assez largement favorite

Un match qui devrait tourner à l’avantage des Monégasques selon les opérateurs, avec une victoire par un ou deux buts d’écart comme scénario privilégié. Les scores de 1-0 et 2-0 apparaissent comme les plus probables, cotés respectivement à 6,00 et 6,40. Un succès plus large sur le score de 3-0 n’est pas à exclure (8,60).

Le match nul est considéré comme moins probable (4,10), même si le score de 1-1 reste une possibilité non négligeable avec une cote de 6,30. Une surprise brestoise sur le Rocher semble peu envisageable pour les bookmakers, comme en témoigne la cote de 7,50 pour une courte victoire 0-1 des hommes d’Eric Roy.

Ajorque et Camara les meilleures gâchettes du Stade Brestois

Côté buteurs, les attaquants monégasques sont logiquement favoris pour ouvrir leur compteur. Folarin Balogun fait figure de premier choix avec une cote de 2,16, suivi de près par Breel Embolo (2,30) et Lucas Michal (2,63). Les milieux offensifs Takumi Minamino (2,86) et Aleksandr Golovin (3,33) sont également bien placés dans la hiérarchie des probables buteurs.

Du côté brestois, les bookmakers voient en Lamine Camara (4,30) et Ludovic Ajorque (4,60) les principales menaces pour la défense monégasque. Romain Del Castillo, malgré son excellent début de saison, n’est coté qu’à 5,30. En résumé, les opérateurs anticipent une rencontre maîtrisée par l’AS Monaco, avec un score probablement contenu mais suffisant pour conforter sa place sur le podium de la Ligue 1.